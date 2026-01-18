Milano-Cortina, influencer della Felicità Pedersoli tedoforo a Brescia

Roma, 18 gen. (askanews) – Simone Pedersoli, influencer italiano affetto da atrofia muscolare spinale di Tipo 2, diventato celebre per il suo approccio positivo e autentico alla vita condivisa sui social, tedoforo per un giorno a Brescia, dove la Fiamma Olimpica ha fatto tappa ieri. Nominato “l’influencer della Felicità”, con i suoi contenuti quotidiani e ironici, insegna a vedere la disabilità come parte della normalità, ispirando positività e resilienza.

Pedersoli rappresenta pienamente i valori olimpici di determinazione e coraggio. La sua capacità di trasformare una sfida personale in un punto di forza ispira inclusione e spirito di squadra, rendendolo un esempio di come superare gli ostacoli con tenacia, proprio come lo spirito delle Olimpiadi.

“La Fiamma Olimpica rappresenta il coraggio di affrontare le sfide ogni giorno, senza perdere il sorriso e la voglia di andare avanti. Per me essere Tedoforo è un modo per condividere la gioia di vivere, trasformare ciò che ci rende diversi in una forza e portare ispirazione a chi ci sta accanto. Significa sentirsi parte di qualcosa di più grande, dove ogni passo ci ricorda che insieme possiamo trasformare le sfide in momenti di crescita e positività. È un invito a guardare ogni esperienza come un’opportunità, riscoprendo il valore della condivisione”, ha dichiarato Pedersoli. Con Coca-Cola, il Viaggio della Fiamma Olimpica diventa un percorso che celebra sport, comunità e impegno sociale, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza partecipata e inclusiva.