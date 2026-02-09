Milano-Cortina, le medaglie di domani

Roma, 9 feb. (askanews) – Queste le medaglie che saranno assegnate domani alle Olimpiadi di MIlano-Cortina:
10:30 – Stelvio Ski Centre SCI ALPINO – COMBINATA A SQUADRE DONNE
12:30 – Livigno Snow Park, Livigno SCI ACROBATICO – FREESKI SLOPESTYLE UOMINI
12:56 – Torino Oval, Torino (ipotetico, sede Short Track) SHORT TRACK – STAFFETTA A SQUADRE MIX
13:13 – Val di Fiemme, Trentino SCI DI FONDO – SPRINT DONNE
13:25 – Val di Fiemme, Trentino SCI DI FONDO – SPRINT UOMINI
13:30 – Antholz-Anterselva, Alto Adige BIATHLON – INDIVIDUALE UOMINI
14:05 – Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina CURLING – MIX 3° POSTO
18:05 – Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina CURLING – MIX FINALE
18:41 – Cortina Sliding Centre, Cortina SLITTINO – SINGOLO DONNE
18:45 – Predazzo Ski Jumping Stadium, Predazzo SALTO CON GLI SCI – SALTO A SQUADRE MIX