Milano-Cortina, lo ‘zar’ Ivan Zaytsev tedoforo a Torino

Roma, 12 gen. (askanews) – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Torino e tra i protagonisti c’è stato anche Ivan Zaytsev, tedoforo Coca-Cola per un giorno. Soprannominato “lo Zar”, Ivan Zaytsev è uno dei simboli più rappresentativi dello sport italiano: campione di pallavolo, medagliato olimpico e leader carismatico, ha saputo affrontare sfide e grandi aspettative con resilienza e determinazione. La sua carriera, costellata di successi nazionali e internazionali, testimonia eccellenza e passione, mentre il suo impegno sociale, come la collaborazione con Banco Alimentare, riflette valori di solidarietà e spirito di squadra.

“Portare la Fiamma Olimpica è stato un momento di orgoglio e responsabilità: lo sport mi ha insegnato che ogni vittoria nasce da sacrificio, rispetto e lavoro di squadra. Oggi ho corso per ricordare che questi valori non appartengono solo agli atleti, ma a tutti noi. La Fiamma è simbolo di inclusione e forza: ciò che serve per costruire comunità unite e ispirare le nuove generazioni”, ha detto.