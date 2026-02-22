Milano-Cortina, Malagò: frutto di gioco di squadra straordianario

“Poi ci si è fomentati a vicenda grazie a successo atleti Italia”

Milano, 22 feb. (askanews) – “Io sono decenni che sento di questo gioco di squadra, poi vedo che ogni tanto qualcuno non lo rispetta o deraglia, devo dire che nel caso nostro veramente è stato straordinario. Lo dico con molta franchezza, è sotto gli occhi di tutti, è stata una meravigliosa Torre di Babele di soggetti che però ha visto veramente remare tutti nella stessa direzione” e stasera nel mio discorso a Verona li ringrazierò. Lo ha detto il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa finale prima della cerimonia di chiusura dei Giochi. “Il successo della manifestazione doveva necessariamente passare dal successo della squadra italiana perché poi si carica l’ambiente, gli atleti, sopratutto certe dinamiche che trascinano poi sinergie che non sono magari apparentemente correlate” come il fatto che “vince un italiano e la gente si chiede ‘adesso dove fa la gara?’ e poi, l’audience in tv, i contatti digitali, l’interesse delle aziende e degli sponsor, ci si è fomentati a vicenda grazie ai successi della squadra italiana” ha aggiunto.