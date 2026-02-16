Milano-Cortina, Malagò: “Il Sistema Italia funziona”

Roma, 16 feb. (askanews) – Il presidente della Fondazione Milano Cortina celebra le donne italiane alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sottolineandone carattere, grinta e resilienza: “Hanno un carattere, una grinta e una resilienza fuori dal comune – dice in una intervista a Il Messaggero – superano ogni media e ogni logica le nostre campionesse azzurre. Hanno qualcosa di fenomenale”. Malagò evidenzia la capacità delle azzurre di emergere anche quando partono sfavorite: “Il trionfo di Lisa Vittozzi racconta proprio questo. Non partiva favorita e doveva recuperare la gara sprint. E ha fatto un miracolo… Alle namento, competenza, professionalità, preparazione e organizzazione: tutto questo distingue le nostre super donne”.

Riferendosi a Federica Brignone e al percorso delle altre atlete, aggiunge: “Federica non ha del miracoloso, è il simbolo della forza di volontà… Le donne azzurre hanno capito, anche nei momenti più complicati, di potercela fare… Vittozzi e Moioli, tre anni fa, avevano smesso… e invece hanno saputo tirare fuori energia, forza e determinazione”.

Malagò parla anche del valore simbolico di questi successi per il Paese: “La cosa più bella è vedere che si è riattivato, grazie alle nostre campionesse e ai nostri campioni, l’orgoglio per quanto fa e sa fare il nostro Paese… Le donne e gli uomini azzurri… diventano punti di riferimento da imitare per i nostri giovani. Hanno una influenza che serve a tutti”.

Infine, sottolinea l’importanza del sistema Italia e dell’impatto economico e internazionale dei Giochi: “Quando c’è il lavoro di squadra, c’è tutto… Questi Giochi significano 5 miliardi e 300 milioni di ricavi aggiuntivi per il pil… Il brand Italia ha già vinto. E lo standing del nostro Paese è salito sul podio internazionale. E lì resterà”.