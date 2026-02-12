Milano-Cortina, Mattarella a Brignone: ci contavo

Roma, 12 feb. (askanews) – “Ci contavo”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sceso sulla pista del SuperG per complimentarsi con Federica Brignone vincitrice dell’oro olimpico.

Il capo dello Stato ha abbracciato l’atleta e poi si è concesso per una foto insieme a Brignone, al presidente del Comitato olimpico, al ministro dello Sport Andrea Abodi, accanto a lui anche la signora Laura e tutta la squadra dei dirigenti che accompagna i nostri sportivi a Milano-Cortina.

Tornando poi a sedersi sugli spalti Mattarella ha ricevuto l’apprezzamento dagli spettatori della gara, in tanti gli hanno gridato “grazie, grande Presidente, bravo presidente, evviva”.