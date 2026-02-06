Milano-Cortina, Mattarella a San Siro a bordo tram guidato da Rossi

Roma, 6 feb. (askanews) – Arriva a sorpresa a bordo di un tram storico guidato dal pilota Valentino Rossi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, allo stadio San Siro di Milano.

Il Capo dello Stato compare in un filmato sul mezzo di trasporto simbolo di Milano, il numero 26, con il chiaro riferimento all’anno dei Giochi che si stanno per aprire, seduto come un comune cittadino, insieme agli altri, famiglie, orchestrali della Scala e atleti con gli sci.

L’identità del presidente Mattarella si svela solo alla fine del video quando il passeggero misterioso, inquadrato inizialmente solo di spalle, si volta per recuperare un peluche caduto a un bambino: è il Presidente della Repubblica italiana e al capolinea, davanti allo stadio, il conducente del tram che lo saluta è appunto Valentino Rossi.