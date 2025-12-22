Milano-Cortina, Mattarella ad atleti: sarà vetrina, tutta Italia con voi

Roma, 22 dic. (askanews) – “Queste Olimpiadi e Paralimpiadi saranno una vetrina per l’Italia”, “un’accoppiata di eventi che coinvolge veramente il nostro paese ponendolo al centro del mondo, non solo sportivo”. Così, alla cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale, rivolto agli atleti, ha detto: “tutta l’Italia sarà con voi”.

“Ringrazio quanti si sono impegnati per realizzare” questo obiettivo, “le istituzioni nazionali, le Regioni, i Comuni, la fondazione MIlano-Cortina”, ha sottolineato.

“L’impegno” degli atleti avrà “intorno tutti noi”. “Sono uno dei tanti tifosi, ma vi seguirò con attenzione”, ha concluso Mattarella.