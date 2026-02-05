Milano-Cortina, Mattarella ad azzurri: lealtà e rispetto degli altri

Milano, 5 feb. (askanews) – “Ci auguriamo che siano tante le medaglie, se lo augura il presidente Bonfiglio fortemente ma tutti quanti in Italia, ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, come è sempre avvenuto da parte dei nostri atleti e atlete nelle Olimpiadi, con impegno, dando tutto sè stesse e tutto sè stessi, con lealtà e con rispetto degli altri”. È l’augurio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto agli atleti e alle atlete italiane che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

“È un gran piacere incontrarvi. Ci siamo, state per cominciare: naturalmente – ha detto Mattarella al Villaggio Olimpico – alla vigilia dell’apertura non posso non ricordare che per tutti voi e tutte voi che siete qui questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prendere parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico, importante. Presumo anche che non siate appagate e appagati da questo, che affronterete le competizioni con l’intenzione di avere altri risultati e successi, ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo e importante traguardo. Poi naturalmente la competizione con atleti e atlete da ogni parte del mondo sarà entusiasmante e stimolante. Credo che ognuna e ognuno di voi ricordi che la prima competizione è con sè stessi e con i propri limiti, per superarsi e migliorarsi. E poi c’è quella con gli altri partecipanti”. Una competizione, ha sottolineato ancora Mattarella, “che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà. Ecco vi faccio questo augurio: siete consapevoli di quanto state per fare e vi auguro di ottenere i risultati migliori, con il valore dello sport che manda al mondo un messaggio di pace e di serenità. Grazie per l’impegno che mettete e grazie in anticipo perchè certamente renderete onoro al Tricolore, alla nostra bandiera e ai nostri colori. Grazie e in bocca al lupo”, ha concluso il Capo dello Stato, che ora sta visitando gli uffici e le residenze degli atleti, prima di fermarsi a pranzo con loro nella mensa del Villaggio.