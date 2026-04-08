Milano-Cortina, Mattarella agli atleti: avete scritto una pagina indimenticabile

Roma, 8 apr. (askanews) – “E’ un piacere ricevere gli alfieri che hanno dato tanto prestigio alle bandiere: questi Giochi hanno scritto una pagina indimenticabile”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 al Quirinale.

Con le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina, ha sottolineato il capo dello Stato, “abbiamo avuto modo di trasmettere un’immagine dell’italia di grande efficienza”.