Milano-Cortina, Mattarella: un successo, portare Olimpiadi in Italia porta prestigio

Roma, 22 gen. (askanews) – “Olimpiadi e Paralimpiadi portano già oggi in misura altissima e di grande rilievo, prestigio al nostro paese e lo collocano al centro non del mondo, ma dell’attenzione del mondo per lo sport interpretato nel nostro paese e questo per noi, per l’Italia, è molto importante: grazie per quanto avete fatto in questo periodo”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale la fondazione Milano-Cortina e i presidenti delle regioni e dei comuni dove si svolgeranno.

“L’iniziativa assunta allora, secondo qualcuno era temeraria, di lanciarsi in questa avventura, ma il successo conseguito e il consenso raccolto nel nostro paese e a livello internazionale sono un premio per quello sforzo che si è dispiegato – ha sottolineato il capo dello Stato -. Io vorrei in quest’occasione non soltanto sottolineare l’importanza dei due eventi, Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche ringraziare la fondazione e coloro che nelle varie responsabilità e nelle varie condizioni e posizioni hanno contribuito a questo percorso perché è stato un gesto di coraggio, di visione lanciarvisi ma è stato un percorso concreto di impegno operativo che ha dato il successo che vediamo e quindi un ringraziamento per quello che è stato fatto”.