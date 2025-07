Milano-Cortina, Pellegrini “Medaglia olimpica un sogno che si avvera”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Quando vedi la medaglia olimpica comincia a sognare di poterla conquistare. Addirittura indossarla è un’emozione incredibile, per me è importante la giornata di oggi”. Lo ha dichiarato Federica Pellegrini durante l’evento “Medals Unveiling” a Venezia, per presentare le medaglie che verranno assegnate durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “La medaglia è un sogno che si avvera, non tutti hanno la possibilità di raggiungerla, stiamo parlando dell’Olimpo, è proprio bella la battaglia per arrivarci”.

pia/gm/mca1