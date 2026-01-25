Milano-Cortina, portabandiera Italia Paralimpiadi tedoforo a Padova

Roma, 25 gen. (askanews) – Tra i protagonisti scelti da Coca-Cola del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 c’è anche Renè De Silvestro, Portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e Ambassador Powerade. Renè De Silvestro ha portato la Fiamma Olimpica a Padova. Sciatore paralimpico italiano, campione nello sport e nella vita, capace di trasformare gli ostacoli in opportunità, De Silvestro, dopo un incidente nel 2013, è tornato a gareggiare con il monosci, diventando un simbolo di resilienza e determinazione.

Il suo palmarès include 2 medaglie paralimpiche conquistate a Pechino 2022, 6 medaglie ai Campionati del Mondo, 2 Coppe del Mondo di specialità e 57 podi in Coppa del Mondo. La sua storia rappresenta una rinascita attraverso lo sport, capace di trasformare una difficoltà in una forza straordinaria.

Il percorso di Renè, fatto di impegno, disciplina e capacità di ispirare gli altri, incarna pienamente i valori olimpici. Per questo è stato scelto come Ambassador di Milano Cortina 2026 e sarà uno dei portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, condividendo questi valori anche nel suo ruolo di Ambassador Powerade.

Con la sua storia e il suo esempio, Renè De Silvestro celebra lo sport come linguaggio universale, capace di unire le persone, superare le barriere e ispirare tutte le generazioni a credere nella forza del proprio percorso.

“Portare la Fiamma Olimpica è stato un onore immenso, un momento che racchiude tutto ciò che lo sport mi ha insegnato: cadere, rialzarsi e trasformare ogni sfida in energia nuova. Lo sport mi ha dato una seconda possibilità, mi ha permesso di credere ancora nel mio futuro e di dimostrare che la determinazione può andare oltre ogni limite. Oggi ho corso per ricordare a tutti – e anche a me stesso – che la forza non sta nell’assenza di ostacoli, ma nella capacità di affrontarli con coraggio. La Fiamma rappresenta perfettamente questo viaggio: un simbolo di luce che unisce, ispira e ci invita a guardare avanti con fiducia.” ha dichiarato De Silvestro.

Con Coca-Cola, il Viaggio della Fiamma Olimpica diventa un percorso che celebra sport, comunità e impegno sociale, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza partecipata e inclusiva.