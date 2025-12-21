Milano-Cortina, Salvini: lavoro perché ci siano atleti ucraini e russi

Roma, 21 dic. (askanews) – “Io da ministro ho la responsabilità di fare le infrastrutture che ospiteranno le Olimpiadi Milano-Cortina. Fra poche settimane l’Italia verrà vista da tutto il mondo e sto lavorando perché gli atleti di tutti i paesi del mondo, anche quelli in conflitto, possano esserci, perché lo sport unisca, la cultura unisca”. Lo ha detto, rispondendo a una domanda sugli sviluppi della guerra in Ucraina e dei negoziati internazionali di pace, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, ospite della puntata di questa sera di Zona Bianca, in prima serata su Rete4.

