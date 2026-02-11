Milano-Cortina, venerdì sciopero firme giornalisti Rai per solidarietà a RaiSport

Roma, 11 feb. (askanews) – Il sindacato dei giornalisti Rai ha indetto per venerdì 13 febbraio una intera giornata di sciopero delle firme in tutti i tg programmi di informazione e testate web della Rai in adesione sotegno e solidarietà ad analoga protesta praticata dalla redazione di RaiSport nei confronti del suo direttore Petrecca a seguito della sua conduzione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina venerdì scorso. Oltre al ritiro delle firme, Usigrai ha previsto la lettura di un comunicato sindacale sulla vicenda della durtata di almeno 5 minuti in ogni tg e programma di informazione.

“Quella telecronaca – afferma Usigrai- è stata un duro colpo all’immagine della Rai e alla dignità di tutte le giornaliste e i giornalisti che quotidianamente si impegnano per offrire un servizio pubblico degno di questo nome.La mobilitazione di RaiSport e le prese di posizione dei CDR delle testate e dei generi, a difesa del nostro lavoro, non hanno indotto i vertici aziendali a una doverosa assunzione di responsabilità”. Ed ora “la protesta dei colleghi e delle colleghe di RaiSport va sostenuta con un gesto concreto, individuale e collettivo, di solidarietà e partecipazione”.

“Per questo abbiamo indetto, per l’intera giornata di venerdì 13 Febbraio, uno sciopero delle firme in tutti i tg, gr, nei programmi di informazione della Rai e sul web”. Inoltre “al termine di ogni edizione dalla durata di almeno 5 minuti verrà letto, e pubblicato sui siti, un comunicato sindacale in cui si spiegano le ragioni della protesta”. Perchè “riteniamo sia utile e doveroso trasmettere ai cittadini la nostra presa di posizione a difesa dell’immagine della Rai, e di chi ci lavora”.