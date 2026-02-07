Milano-Cortina, Ventura (VDP): professionalità opere strategiche

E coinvolgimento per tutela ambiental

Roma, 7 feb. – In occasione dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina, VDP Srl sottolinea il valore strategico dell’evento anche sotto il profilo professionale, tecnico e ambientale. Per noi di VDP – dichiara l’Amministratore Unico, Francesco Ventura – l’avvio ufficiale delle Olimpiadi rappresenta un momento di ulteriore coinvolgimento e responsabilità, avendo contribuito agli aspetti ambientali della Variante di Longarone per ANAS e operando oggi nell’ambito di un Contratto Quadro con SIMICO, la società incaricata della realizzazione delle opere legate a Milano Cortina . Si tratta di un’occasione di confronto di grande valore, che conferma come le Olimpiadi non siano soltanto un evento sportivo di rilievo internazionale, ma un progetto complesso e di lungo periodo, capace di incidere profondamente sul territorio, sulla sostenibilità ambientale e sulla qualità delle infrastrutture , prosegue. Essere parte di questo percorso significa contribuire a una visione che integra sviluppo, tutela dell’ambiente e responsabilità verso le comunità locali. Un approccio che da sempre guida il lavoro di VDP e che trova in Milano Cortina un banco di prova di straordinaria importanza .