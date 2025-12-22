Milano-Cortina, Viaggio Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti Stellantis

TORINO (ITALPRESS) – In qualità di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, i marchi italiani di Stellantis accompagneranno questo percorso attraverso l’Italia. La Fiamma Olimpica, partita da Roma il 6 dicembre, attraverserà oltre 300 comuni italiani in un viaggio che rappresenta uno dei momenti più iconici e suggestivi verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, portando con sè un messaggio di unità, inclusione e condivisione dei valori olimpici.

L’iniziativa rappresenta un momento di grande valore per il Gruppo, che ha scelto di coinvolgere attivamente le proprie persone in un’esperienza unica, capace di unire eccellenza manifatturiera e valori Olimpici. La Fiamma Olimpica farà tappa nelle prossime settimane in quattro stabilimenti italiani di Stellantis, luoghi simbolo dell’eccellenza manifatturiera del Paese e parte integrante di un racconto che unisce industria, persone e territori. Il primo impianto coinvolto sarà Pomigliano d’Arco, il 27 dicembre, dove Alfa Romeo Tonale accompagnerà il passaggio della Fiamma come espressione di sportività, passione e tecnologia avanzata, valori che il marchio interpreterà anche durante i Giochi attraverso una presenza dedicata e una flotta di vetture pensate per supportare atleti, staff e organizzazione. Il 28 dicembre il Viaggio raggiungerà Melfi, in una giornata che vedrà Lancia rappresentare eleganza, visione e identità italiana.

Dopo la pausa di fine anno, l’8 gennaio il viaggio proseguirà a Modena, cuore di Maserati, dove il passaggio della Fiamma sottolineerà il ruolo del Marchio del Tridente nei momenti più iconici e istituzionali dei Giochi, interpretando i valori di tradizione, competizione e prestigio attraverso performance, lusso ed eccellenza tecnologica. L’11 gennaio la tappa conclusiva del viaggio all’interno del mondo Stellantis si svolgerà a Torino, nello stabilimento di Mirafiori, con FIAT protagonista attraverso la propria vocazione alla mobilità accessibile e sostenibile. Il passaggio della Fiamma Olimpica all’interno degli stabilimenti rappresenta un momento di grande rilevanza per Stellantis, offrendo un’occasione di coinvolgimento diretto dei dipendenti e dei loro familiari per rafforzare il senso di appartenenza. In ogni impianto una selezione di dipendenti di Stellantis correrà con la Fiamma lungo i luoghi più iconici di ogni struttura coinvolta. La giornata sarà scandita da momenti di animazione dedicati a tutte le persone presenti, coinvolgendo i manager dei singoli brand, atleti Olimpici che parteciperanno alla competizione e leggende dello sport che sono stati protagonisti delle precedenti edizioni dei Giochi. Tra gli altri, Stefania Belmondo, Andrea Macrì e Jacopo Luchini. Sarà inoltre l’occasione per incontrare le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 i due ermellini Milo e Tina.

I marchi italiani di Stellantis – Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati – sono Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, accompagnando con una flotta di veicoli un racconto che attraversa l’Italia insieme al simbolo più universale dei Giochi Si tratta di 30 mezzi che guidano e sostengono il percorso della Fiamma Olimpica composti di FIAT Professional Ulysse, Ulysse VIP e Ducato in allestimento minibus da 9 posti e Alfa Romeo, Stelvio, Tonale e Junior. Veicoli che stanno attraversando città, borghi, pianure e montagne, adattandosi a territori e contesti diversi, per garantire che il fuoco Olimpico non si fermi mai. In questo viaggio, la flotta non è solo un supporto logistico, ma un’estensione del messaggio Olimpico stesso: un movimento continuo che unisce persone e luoghi, portando i valori di passione, eccellenza e inclusione anche lontano dalle sedi ufficiali dei Giochi, e trasformando ogni chilometro percorso in parte della storia di Milano Cortina 2026.

Nell’ambito del viaggio attraverso l’Italia i brand nazionali sosterranno con varie iniziative di intrattenimento anche le city celebration, momenti di festa nelle principali piazze italiane per coinvolgere non solo i dipendenti del Gruppo, ma anche le singole comunità dei luoghi attraversati dalla Fiamma Olimpica. La prima partecipazione sarà il 23 dicembre a Napoli, a cui seguiranno nel mese di gennaio Torino l’11, Padova il 21 e Trieste il 23. Questo viaggio si inserisce in un programma di riconnessione con il territorio e le sue persone volto a valorizzare il patrimonio unico dei marchi italiani del Gruppo, che oggi si mettono al servizio dello sport e dei suoi valori: inclusione, determinazione, rispetto, sostenibilità. Questi sono i valori che condividiamo profondamente con il movimento Olimpico e che guidano oggi le scelte strategiche dell’Azienda.

In qualità di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, i brand italiani di Stellantis metteranno a disposizione di Milano Cortina 2026 circa 3.000 veicoli – oltre la metà elettrificati – a supporto di atleti, volontari, staff e federazioni, che attraverseranno gli ampi territori di questi Giochi diffusi a bordo di Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Maserati. I brand saranno protagonisti delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi con l’associazione a specifiche discipline sportive e atleti e alcuni di essi realizzeranno inoltre serie speciali con i badge celebrativi dei Giochi.

