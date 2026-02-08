Milano-Cortina, Vittozzi: “Ultima frazione ero agitata””

Roma, 8 feb. (askanews) – “L’ultima frazione ero più agitata del solito però sono riuscita a fare una bella staffetta e sono contenta”. Così Lisa Vittozzi, medaglia d’argento nella 4X6km mista del biathlon commenta a Rai Sport il secondo posto ai Giochi di Milano Cortina conquistato con i compagni di team Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, che hanno chiuso al secondo posto alle spalle della Francia. “Bisogna solo continuare così, abbiamo fatto una gara di sei e ci sono ancora tante possibilità”, evidenzia Giacomel. Mentre Dorothea Wier spiega che “non era semplicissimo, sapevamo che avevamo buone possibilità e proprio per questo è ancora più difficile – conclude -. Io ero molto nervosa ma nonostante tutto abbiamo fatto vedere un’ottima prestazione, cercheremo di goderci al massimo questa momento”