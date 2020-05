Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Dopo avere riaperto i campi da tennis, da lunedì 1 giugno riapriranno le porte anche le piscine di Milanosport, inizialmente solo per il nuoto libero, in attesa di riattivare anche i corsi. Gli impianti in questi mesi di chiusura sono stati sanificati, riordinati e ritinteggiati: verranno aperti progressivamente per consentire di testare i nuovi protocolli e le nuove prescrizioni e poter così accogliere il pubblico con la massima attenzione alla sicurezza.