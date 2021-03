Milano: De Corato, ‘città fuori controllo, dov’è la polizia?’

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – “Le immagini di questo weekend riprese in un video poi pubblicato sui social sono davvero assurde, soprattutto se si considera di essere in pieno centro a Milano e in piena pandemia. La prima cosa che ci si domanda, vedendo queste bande di ragazzi, molti dei quali stranieri, che si affrontano con violenza, distruggendo persino una vetrina, è: ma dove sono i controlli? Dove sono polizia Locale e forze dell’Ordine?” Se lo chiede il consigliere comunale di Fdi a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato, a proposito dello scontro fra bande avvenuto questo fine settimana in via Orefici a Milano, filmato da alcuni passanti e postato su Instagram.