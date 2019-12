Milano, 30 dic. (Adnkronos) – Una persona è rimasta ustionata a seguito di un’esplosione avvenuta questa sera in un appartamento di Senago (Milano), in via Udine. Stando a quanto reso noto dall’Areu, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, l’esplosione, avvenuta poco dopo le 19.30, ha comportato il crollo di un muro divisorio. Sul posto vigili del fuoco, due automediche e tre ambulanze. Al momento non si conoscono né le generalità della persona rimasta coinvolta né la dinamica dell’incidente.