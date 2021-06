Milano, 17 giu. (Adnkronos) – “Sarà questa l’estate milanese che ci aspetta? I blackout che stanno coinvolgendo in questi giorni diverse zone di Milano sono una vergogna, un disagio per moltissime famiglie e per gli uffici e i negozi dei quartieri interessati”. Così Andrea Mascaretti, capogruppo FdI a Palazzo Marino.