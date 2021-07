Milano, 3 lug. (Adnkronos) – La polizia ha arrestato a Milano tre persone: due per furto aggravato in concorso e una per spaccio di droga: la notte scorsa gli agenti della squadra mobile milanese, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di droga e ai reati predatori nella zona di Porta Venezia, hanno notato due uomini che, verso l’una di notte, si aggiravano con fare sospetto tra i clienti di un locale in via Lazzaro Palazzi.