Milano: giovane annega in laghetto parco Forlanini, fuggiva dai carabinieri (2)

(Adnkronos) – La vittima è stata identificata attraverso un documento che aveva con sé, mentre sono ancora in fuga i due uomini che viaggiavano sulla stessa auto che non si è fermata all’alt dei carabinieri di San Donato Milanese. Il 27enne risulta con diversi precedenti, ancora presto sapere da quanti anni viveva in Italia pur senza documenti regolari. “Proprio la sua posizione potrebbe aver indotto i tre alla fuga, nell’auto infatti non è stato trovato nulla che possa giustificare la scelta di non fermarsi davanti all’alta intimato dai militari”, spiegano gli investigatori.