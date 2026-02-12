Milano, il 9 marzo il World Radio Day con i suoi protagonisti

Roma, 12 feb. (askanews) – Il 9 marzo la Radio torna protagonista a Milano con il World Radio Day, l’evento gratuito organizzato da Radio Speaker, il portale di riferimento per il settore radiofonico in Italia, che per il sesto anno consecutivo celebra la radio, il mezzo che solo nel 2025, secondo i dati Audiradio, ha raggiunto 35.053.000 ascoltatori nel giorno medio. A salire sul palco del Talent Garden Calabiana saranno alcuni tra i più importanti protagonisti della radio italiana tra cui Gerry Scotti, Linus e Roberto Ferrari (Radio Deejay), Jake la Furia, Camilla Ghini e Daniele Battaglia (Radio 105), Rosaria Renna e Filippo Firli (Radio Monte Carlo), Melissa Greta e Andrea Rock (Virgin Radio), Mary Cacciola, Flavia Cercato, Stefano Meloccaro e Benny (Radio Capital), Marco e Raf (Radio Kiss Kiss), Matteo Campese e Niccolò Giustini (Rtl 102.5), Marco Caputo (RAI), Massimiliano Montefusco (Rds) e tanti altri nomi di spicco del panorama radiofonico nazionale.

La manifestazione, aperta a tutti, si conferma il punto di riferimento dell’intera filiera radiofonica italiana, con numeri che ne attestano il successo: oltre 400 emittenti radiofoniche coinvolte nelle precedenti edizioni, più di 13.000 spettatori tra presenza fisica e streaming e 825.000 visualizzazioni sui social. L’edizione 2026 offrirà 9 ore di diretta, anche in live streaming, con oltre 60 grandi protagonisti della Radio Italiana, dall’Fm al Dab fino al podcasting, che si alterneranno sul palco tra talk, interviste, panel e workshop. Non mancheranno momenti di formazione, uno spazio espositivo e di networking pensati per favorire l’incontro e il dialogo tra emittenti, professionisti, brand, editori, istituzioni e nuove realtà del settore audio.

“Il World Radio Day è l’unico evento che unisce tutta la filiera della radio italiana – ha spiegato Giorgio d’Ecclesia, ceo and Founder di Radio Speaker – editori e professionisti del microfono, etichette e società per i diritti musicali, centri media e investitori, fonici e sviluppatori hardware e software, fino al vasto pubblico degli ascoltatori. Quest’anno, con il tema “Radio e Intelligenza Artificiale” scelto dall’Unesco, guardiamo al futuro: capire come l’AI possa trasformare e potenziare il nostro modo di fare radio è una sfida entusiasmante e necessaria. Per questo invito tutti – conduttori, editori, aziende, professionisti, studenti e appassionati – a esserci: non solo per ascoltare, ma per costruire insieme la radio che verrà”.