Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Accordo tra Lendlease e Cpp Investments per investire in Mind, il Milano Innovation District nell’area del post Expo 2015. L’investitore, che entra per la prima volta in Italia, è l’organo che gestisce gli investimenti per conto del fondo pensione canadese: insieme a Lendlease svilupperanno una parte dell’area privata di Mind, pari a 150mila metri quadrati su complessivi 500mila in concessione a Lendlease per lo sviluppo dell’area che ha ospitato Expo 2015.