Milano: inaugurati nuovi laboratori di cucina per ragazzi fragili

Milano, 17 mag.(Adnkronos) – Milano investe nella formazione dei ragazzi fragili per garantire una ripresa solidale nel segno del lavoro e dell’occupazione dopo l’emergenza Covid-19. Sono stati inaugurati questa mattina dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e dall’assessora per le Politiche per il lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani i nuovi laboratori di cucina del centro San Giusto formazione e lavoro, gestito dall’amministrazione comunale in via San Giusto 65.