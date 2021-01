Milano: iniziativa Avsi per aiuti alimentari, sostegno a 12mila persone

Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Un’iniziativa del Comune di Milano consentirà di raggiungere con razioni alimentari entro la fine di gennaio 12mila persone in difficoltà economiche a causa della pandemia da Covid-19. L’amministrazione ha approvato la concessione di patrocinio al progetto “Building Hope: Emergency support for hospitals and vulnerable families in Italy affected by COVID-19”, promosso dalla Fondazione Avsi, organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano e finanziato dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) con un contributo di 225mila euro.