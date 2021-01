Milano, 21 gen. (Adnkronos) – Candidato sindaco del centrodestra a Milano? “Non sono io”. Maurizio Lupi si chiama fuori dalla corsa per Palazzo Marino dopo che il suo nome per settimane è girato negli ambienti politici meneghini. Ospite di una trasmissione Telelombardia, il presidente di “Noi con l’Italia” ed ex Ministro delle Infrastrutture ha detto: “Cerchiamo il candidato migliore ma non sono io”.