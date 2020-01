Milano, morto operaio schiacciato da detriti in cantiere M4

Milano, 13 gen. (Adnkronos) – Incidente mortale oggi pomeriggio, intorno alle 18.40, in un cantiere della Metro 4 di Milano, in via Tirana. Un operaio è rimasto sepolto dai detriti e dal terriccio provocati da una frana nel cantiere ed è deceduto all’ospedale San Carlo di Milano.

Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, una volta arrivato in ospedale, già in arresto circolatorio, l’uomo, 42 anni, è stato intubato dai medici che hanno tentato nuovamente di rianimarlo, dopo le manovre del 118, senza successo.