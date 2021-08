Milano: My Inner Beast, l’opera contro il razzismo abbandonata per 10 anni in magazzino

Milano, 16 ago. (Adnkronos) – La scultura ‘My Inner Beast’, in italiano ‘La mia Bestia interiore’ realizzata dallo scultore Jens Galschiot e finita in vendita per 2000 euro su subito.it è realizzata in calcestruzzo mischiato a ossido di ferro e pesa 1000 chilogrammi. Raffigura una sorta di maiale vestito e ritto in piedi. L’altezza è di 2,30 e i denti sono in bronzo. il materiale della lapide è ottone. La base, in calcestruzzo, misura 70 per 80 cm. Per l’autore la bestia va collocata nella specie: ”animale dai bassi istinti”. Il suo abitat: ”in te ed in me. Cioé in ciascun individuo della specie Homo Sapiens”.