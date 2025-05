“Milano per Gaber” in 5 spettacoli a giugno, al via con Edoardo Prati

Roma, 19 mag. (askanews) – Torna con cinque appuntamenti una nuova edizione di “Milano per Gaber”, la rassegna di spettacoli e incontri con i quali la Fondazione Giorgio Gaber approfondisce e ripropone al pubblico degli appassionati e alle nuove generazioni il vastissimo repertorio musicale e teatrale del Signor G. e il lascito del suo pensiero nella contemporaneità. Cinque importanti iniziative per l’edizione 2025 che si terrà dal 10 al 14 giugno al Teatro Studio Melato e al Teatro Lirico Giorgio Gaber.

Organizzata dalla Fondazione Giorgio Gaber, sostenuta da Comune di Milano con la collaborazione del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e con il contributo di Fondazione Cariplo, la manifestazione affianca le proposte teatrali nel nome di Gaber a incontri per raccontare al pubblico lo straordinario lavoro di Gaber, la sua libertà di pensiero, il suo impegno civile e morale. In programma quest’anno l’incontro con Edoardo Prati, lo spettacolo Io quella volta lì avevo venticinque anni di Gaber e Luporini con Francesco Centorame, appuntamento con la stand up comedy e La visione di Gaber – Canzoni dell’appartenenza tra libertà e partecipazione, lo spettacolo firmato da Neri Marcorè con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori.

Si parte martedì 10 giugno alle 20.30 con Edoardo Prati, giovane appassionato di studi classici ed editorialista per La Repubblica, in scena al Teatro Studio Melato raccontando la sua straordinaria attività e dialogando con Lorenzo Luporini (attore e nipote di Giorgio Gaber).

Mercoledì 11 e giovedì 12 giugno 20.30 al Teatro Studio Melato tocca a “Io quella volta lì avevo 25 anni”, di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con Francesco Centorame e Laura Baldassarre al pianoforte. È l’ultimo testo in prosa scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini alla fine degli anni ’90: dopo un decennio interamente dedicato al Teatro Canzone, era infatti intenzione degli autori riprendere il loro “Teatro d’evocazione'” che negli anni Ottanta li aveva visti protagonisti della drammaturgia italiana.

A seguire, venerdì 13 giugno alle 20.30 al Teatro Lirico Giorgio Gaber è la volta di “La visione di Gaber – Canzoni dell’appartenenza tra libertà e partecipazione”, di Neri Marcorè e Medit Orchestra diretta da Angelo Valori.

Sabato 14 giugno 20.30 al Teatro Studio Melato va in scena “L’illogica allegria – Dal Teatro Canzone alla stand up comedy”, spettacolo dedicato alla stand up comedy e la sua relazione con il Teatro Canzone: sul palco si alterneranno quattro comici selezionati da BeComedy, la più importante realtà di divulgazione dello stand up comedy in Italia, con la collaborazione artistica dalla Fondazione Gaber.