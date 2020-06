Milano: polfer arresta borseggiatori minorenni in Repubblica

Milano, 11 giu. (Adnkronos) – Tre arresti della Polfer di Milano durante i controlli. In stazione Centrale, gli agenti hanno controllato un cittadino Tunisino di 53 anni, che risultato in atteggiamento particolarmente sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una carta d’identità italiana valida per l’espatrio, risultata falsa. In Repubblica, nel corso di specifici servizi antiborseggio organizzati dal Compartimento Polfer, la polizia ha arrestato in flagranza di reato due minorenni romeni di 15 e 16 anni responsabili del furto di un portafogli ai danni di una viaggiatrice. Il portafoglio, con circa 500 euro in contanti, documenti d’identità ed effetti personali della vittima, è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. I due stranieri minorenni, su disposizione del Tribunale dei minori di Milano, sono stati associati presso un Centro di prima accoglienza.