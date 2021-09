Milano: prolungamento M1 verso Monza, ripartiti i lavori

Milano, 20 set. (Adnkronos) – Definiti tutti gli accordi e gli impegni di Comune di Milano, MM e recuperate tutte le risorse integrative necessarie, ripartono oggi i lavori per la realizzazione della stazione di Cinisello Balsamo per il prolungamento della M1 Monza Bettola, che sarà il nuovo capolinea verso nord della linea rossa della metropolitana. Il cantiere comprende la realizzazione di tre opere, un vero e proprio hub: oltre alla stazione M1 Cinisello Balsamo-Monza Bettola, anche il nuovo Centro commerciale e tutte le infrastrutture di interscambio con un parcheggio da 2.500 posti auto, il capolinea degli autobus provenienti dalla Brianza, l’Autostrada A4 Torino-Venezia, il collegamento stradale della Rho-Monza, la superstrada di collegamento a Lecco e la predisposizione per il futuro prolungamento della Linea 5 a Monza.