Milano, quartiere Baggio: Progetto Arca inaugura “Casa Seneca”

Nuovo housing sociale per persone fragili in emergenza abitativa

Milano, 24 mar. (askanews) – A Milano, nel quartiere Baggio, viene inaugurata Casa Seneca, il nuovo progetto di housing sociale della Fondazione Progetto Arca, realizzato insieme a JTI Italia. 25 appartamenti destinati a persone fragili in emergenza abitativa, dagli anziani soli alle famiglie in difficoltà.Un immobile completamente ristrutturato in due anni, grazie al contributo di aziende, fondazioni e associazioni del territorio.Casa Seneca nasce con un obiettivo preciso: offrire non solo un tetto, ma un percorso verso l’autonomia.”Per noi è un grandissimo sogno che si realizza. Intanto, la possibilità di pensare che le persone credano in noi e hanno sostenuto questa idea. E dall’altra la possibilità di far condividere questo luogo così bello, così curato, queste belle case da persone che per alcuni aspetti hanno perso questa loro possibilità, quindi le persone che arrivano dalla strada, ma soprattutto i nuclei familiari, con i loro bambini italiani e stranieri. E quindi, per noi, è davvero un’occasione importante di sperimentare un modo diverso di stare insieme e anche di facilitare una nuova vita comune. Ecco perché l’housing per noi è questo: persone che possano insieme condividere e ricostruire anche nuovi luoghi, ma soprattutto nuove comunità” ha detto Costantina Regazzo, direttrice delle relazioni esterne di Progetto Arca.Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione con importanti realtà aziendali, come JTI, da anni al fianco di Progetto Arca. “La responsabilità delle aziende è quella di mettere in atto progetti che rispondano realmente ai bisogni della gente, che diano degli output misurabili, concreti. Quindi la partnership tra pubblico, privato ed eccellenze del terzo settore ritengo sia fondamentale in quest’ottica. In tanti ambiti, ma in questo in particolare. Nel progetto che inauguriamo con Fondazione Progetto Arca consente alle persone di superare un momento di fragilità attraverso la normalità di un casa. E questo per noi è fondamentale, che la fragilità resti un momento confinato che poi consenta però di ripartire” ha dichiarato Adriana Valle – Corporate Affairs & Communication Director JTI Italia.Accanto agli appartamenti, anche servizi di supporto: dalla mensa sociale al reinserimento lavorativo. Un vero e proprio ecosistema solidale già attivo nel quartiere, che oggi si amplia con nuovi spazi e nuove opportunità. Ma per le aziende, l’impegno sociale si affianca anche a una visione più ampia di sviluppo.”Gli asset strategici sono le persone. Investire nelle persone e investire nell’innovazione a 360 gradi, innovazione nel nostro business, ma anche in progetti come questo. L’innovazione è quello che sta accompagnando la trasformazione anche del nostro settore, ed è così che vogliamo provare ad affrontarla insieme oggi” ha aggiunto Valle.Con Casa Seneca, Milano aggiunge un nuovo tassello alla rete di accoglienza: un luogo dove la casa diventa il primo passo per ricominciare.