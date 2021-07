Milano: rapporto, ‘nuove imprese a livelli pre-covid, aumentano gli inattivi’ (2)

(Adnkronos) – Nel territorio di Milano Monza Brianza Lodi, gli scambi con l’estero nel 2020 si sono ridotti drasticamente: complessivamente l’export ha perso l’11%, più della Lombardia (-10,6%) e dell’Italia (-9,7%). In termini assoluti significa una perdita di circa 6,5 miliardi di euro rispetto al 2019. Per quanto riguarda il primo trimestre dell’anno, sul fronte delle esportazioni si osservano ancora difficoltà per Milano (-3,8%) mentre Monza Brianza e Lodi mettono a segno incrementi a doppia cifra (+10,5% in Brianza e +22,4% nel Lodigiano).