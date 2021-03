Milano, 1 mar. (Adnkronos) – La Lega in consiglio comunale chiede la censura e il ritiro delle deleghe al vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, per non aver impedito una specie di ‘rave party’ sabato alla Darsena, sui Navigli, alla vigilia del passaggio della Lombardia in zona arancione per l’aumento dei contagi da Covid19.