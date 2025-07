Milano ricorda Felice Casorati: termina l’antologica al Palazzo Reale del poliedrico artista novarese

La rassegna, realizzata in collaborazione con l’Archivio Casorati, la Galleria Civica d’Arte moderna e contemporanea di Torino, promossa da Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte è stata curata da Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli. Felice Casorati, tra gli artisti più apprezzati del secolo scorso, è difficilmente collocabile in una corrente artistica precisa, ha vissuto la nascita delle avanguardie del Novecento avvicinandosi prima al Simbolismo e restando poi ammaliato da Klimt e Cézanne, maestri della figura e della ricerca nello spazio, sfociando in ultimo nel Realismo Magico, richiamando atmosfere sospese e malinconiche con figure solitarie e ambienti spogli, evocando un senso di mistero e di attesa simile a quello della pittura metafisica; tuttavia, la realtà straniante ed inquieta di Casorati non pone il suo focus sull’aspetto onirico e surreale tipico di quest’ultima in quanto le sue opere mantengono un legame evidente con la realtà. Ambienti desolati e silenziosi, un senso di mistero e di attesa rendono i quadri di Casorati peculiari ed enigmatici. Spesso le figure femminili rappresentate in pose ieratiche riflettono l’introspezione psicologica inquieta e sospesa. Emerge anche un senso di familiarità del vissuto quotidiano tra le figure ritratte e lo spettatore. Sculture, dipinti, opere grafiche e disegni ma anche incisioni e illustrazioni che testimoniano la poliedricità dell’artista non solo nelle arti pittoriche e plastiche ma anche in quelle scenografiche e di costume teatrale. Vincitore del premio del Comune di Venezia alla Biennale nel 1938, Casorati è raccontato in questa antologica che ripercorre il suo intero periodo di attività con circa cento opere più rappresentative ed emblematiche, intrise di significati e di valori e soprattutto di grande impatto visivo. Lo spettatore si immerge nei quadri di grande formato raccogliendosi nell’introspezione individuale e figurativa di ogni atmosfera regalata dalle opere più celebri come nelle meravigliose tele Ritratto della sorella Elvira 1907, Persone 1910, Le vecchie 1909. Allegorie e ambientazioni oniriche con un richiamo ai grandi pittori del passato sono presenti nei dipinti Le signorine 1912 e Notturno 1913, l’inquietudine esistenziale e la solitudine sono le tematiche espresse nel periodo delle grandi tempere nelle tele come L’attesa 1919, Ritratto di Anna Maria De Lisi 1919, Colazione 1920, le «nature morte artificiali» Scherzo:marionette 1915, Tiro al bersaglio 1919 e Maschere 1921 ritraggono semplici oggetti capaci di connettere il mondo reale e quello interiore. Tra le opere più conosciute la grande tempera Silvana Cenni 1922 rivisitazione della figura della Madonna nel Polittico della Misericordia di Sansepolcro: definita da molti critici la “donna fantasma” Silvana Cenni suggerisce anche dal nome il ritratto immaginario di un personaggio letterario. Procedendo nelle stanze dell’esposizione si distingue quella dedicata alle sculture, bassorilievi e dipinti che testimoniano il sodalizio tra Casorati e la coppia di collezionisti Gualino; a seguire la stanza dedicata alla personale dell’artista alla Biennale di Venezia del 1924 con uno dei dipinti cardine della sua attività artistica: Meriggio 1923. L’antologica prosegue con gli anni delle “conversazioni platoniche” composte tra il 1925 ed il 1930 e con le opere create tra il 1930 e 1945 tra cui: Primavera 1930, Clelia 1937, La barca 1933, Daphne 1934, Le sorelle Pontorno 1937, Nudo verde 1941, Nudo di schiena 1938, Narciso 1941. A fine percorso, la sala dedicata ai suoi ultimi anni di attività con la collaborazione del Teatro alla Scala di Milano nel 1942 ove lavorerà sui bozzetti scenici e figurini di diverse rappresentazioni teatrali: una selezione di scene e costumi di alcune opere vengono documentati consegnandoci la certezza che Casorati è stato un’artista che ha saputo distinguersi in tanti campi per la sua ecletticità e versatile attitudine alle arti. La mostra regala un momento di grande riflessione sull’arte: a discapito dei tanti detrattori che hanno criticato Felice Casorati, giudicando le sue opere come inattuali, fredde, separate dalla vita e di forma vuota, oggi a distanza di tanti anni la sua eredità viene ancora raccolta in tutta la sua essenza. Oltre al mero aspetto estetico-pittorico ed agli accademismi, l’artista ha enfatizzato l’importanza della disciplina e della moralità dell’arte cercando di dipingere e di raccontare attraverso i suoi quadri, mantenendo un approccio etico e rigoroso della creazione artistica. Non solo opere ma una riflessione sull’integrità dell’arte che veicola grande onestà nella rappresentazione della realtà ed un rispetto per i valori che le discipline artistiche sono in grado di trasmettere.