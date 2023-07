Milano, Rotelli “Vecchio ospedale Galeazzi diventerà uno studentato”

MILANO (ITALPRESS) – La conversione del vecchio Istituto Ortopedico Galeazzi a Bruzzano in Student House è “assolutamenteun regalo per Milano e anche per la zona dove sorgeva, che da quando l’ospedale si è trasferito si è un po’ depauperata, quindi l’idea sarebbe quella di rilanciare quella zona”. Lo ha affermato il vicepresidente del Gruppo San Donato Paolo Rotelli.

xh7/trl/mrv