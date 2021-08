Milano: Sala, ‘al via lavori al Monumentale e in Procaccini, ci impegniamo per rispettare tempi’

Milano 1 ago. (Adnkronos) – Sono partiti oggi a Milano in via Procaccini e in piazzale Cimitero Monumentale i lavori di Atm per sostituire i binari del tram. Lo annuncia su Facebook il sindaco Giuseppe Sala, spiegando che gli interventi servono a far sì che i mezzi “siano più sicuri, meno rumorosi, con tecnologie moderne e materiali duraturi”. Lavori “per cui il Comune mette in campo investimenti importanti”, ricorda il primo cittadino, che assicura: “Ci impegniamo affinché i tempi siano rispettati”.