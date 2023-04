Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si dice “perplesso” a proposito di un referendum sull’uso dei monopattini in città, come avvenuto a Parigi. “Ne ho parlato settimana scorsa” con il sindaco di Parigi e “mi chiedo se sia il caso di far decidere solo l’8% dei cittadini come accaduto in Francia, o l’amministrazione e il sindaco? Credo che sia più giusto decidere noi”.

