Milano: Sala, ‘sbagliato dire ora se mi ricandido, non credo si voti a maggio’**

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – “Io sto cercando in questa difficile situazione di essere il meno divisivo possibile, voglio essere parte della comunità. Io ci discuto e non mi piacciono tante cose che Regione Lombardia fa nella gestione sanitaria e vorrò provare a proporre qualcosa di diverso, di nuovo, ma detto ciò non voglio quando posso collaborare non farlo per un tema di consenso politico. In questo momento voglio cercare, quanto più possibile, di essere il sindaco di tutti”. Così il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, interviene come ospite a IF Italian Festival – Milano Undistancing, il Festival della creatività nella comunicazione.