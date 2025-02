Milano, Sala “Su prolungamento M5 chiesto incontro con Salvini”

MILANO (ITALPRESS) – “L’incontro con i sindaci sulla M5 è andato molto bene nel senso che siamo tutti d’accordo. E’ chiaro che mancano dei fondi, ma la conclusione è stata di condividere la prosecuzione del progetto, ormai non ci sono più dubbi sulle fermate e sul tracciato. Manderemo rapidamente una lettera firmata da noi e dal presidente Fontana al ministro Salvini per chiedere un incontro e rappresentargli la situazione perché a questo punto i tempi sono stretti. Per potere partire e non perdere i fondi già assegnati bisogna entro giugno risolvere la questione”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine dell’incontro con i Sindaci per il prolungamento della M5 fino a Monza.

