Milano-Salerno ultimo Intercity a partire prima dell’isolamento della Lombardia

E’ in corso in mattinata una riunione della Polizia Ferroviaria a Milano Centrale per l’attuazione del decreto che ieri ha reso l’intera Lombardia e 11 province zona circondata da cordone sanitario. La Polfer si prepara infatti al pattugliamento delle stazioni e ai controlli per evitare uscite dalla regione non previste dalla norma, sebbene al momento non siano state ancora date disposizioni precise in merito, che arriveranno in giornata. Sempre la polizia ferroviaria era ieri sera presente nelle stazioni di Milano Centrale e Milano Garibaldi. In base a quanto riferito, nel principale scalo ferroviario milanese si viveva una situazione di normalita’. A Garibaldi, stazione da cui partiva l’ultimo Intercity notte diretto a Salerno delle 23.20, si è verificato qualche momento di sovraffollamento, non tanto rispetto al normale traffico ferroviario, che vede i treni verso il sud quasi sempre pieni, ma piuttosto rispetto allo spopolamento delle stazioni che si è registrato nelle ultime due settimane. In particolare, intorno alle 21.40 le biglietterie erano ancora deserte, mentre intorno alle 22.15 circa 300 persone – stando a quanto riferito – sono arrivate in stazione dopo aver prenotato un biglietto. La polizia non ha però assistito a momenti di tensione e i passeggeri sono riusciti a salire normalmente sul convoglio.