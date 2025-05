Milano, scontri al corteo contro il Remigration Summit

Scontri con le forze dell’ordine si sono verificati al corteo a Milano contro il Remigration summit con manganellate mentre i manifestanti lanciavano fumogeni e fumogeni. All’altezza di via Carducci i manifestanti delle prime file del corteo si sono fermati e hanno indossato i caschi, mentre lanciavano diversi fumogeni. Invece che proseguire per via Carducci, il corteo ha deviato per via Leopardi e ha svoltato per via Boccaccio dove ci sono stati contatti con le forze dell’ordine che hanno utilizzato anche idranti.