Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Hanno rubato un’auto ma sono stati ‘fregati’ dal segnale gps e la polizia li ha bloccati. E’ successo giovedì scorso, in viale Umbria. Sono finiti in manette un 49enne e un 40enne italiani per il reato di furto pluriaggravato in concorso. La segnalazione in questura è arrivata da una società che gestisce sistemi gps: c’era un’automobile appena rubata in movimento verso piazzale Lodi.