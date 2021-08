Milano: Veronesi, ‘contro parole Bernardo giovedì concerto nei municipi’ (2)

(Adnkronos) – Il programma comincia dalle 8.30 in Porta Venezia, via Melzo. Per poi proseguire così: ore 10 Quartiere Adriano via Ugo La Malfa 2; ore 12 Maciacchini, Piazza Maciacchini; ore 15 Trenno, angolo Via Lampugnano e Via Rizzardi; ore 16.30 Metro De Angeli; ore 18 Lorenteggio, Piazza Frattini; ore 19.30 Gratosoglio; ore 21 Chiaravalle, circolo Pessina; ore 24 Arco della Pace. Musiche di Puccini, Verdi, Liszt, Mozart, Chopin. Al pianoforte Veronesi, soprano Stefania Spaggiari.