Milano: Veronesi, ‘contro parole Bernardo giovedì concerto nei municipi’

Milano, 14 ago. (Adnkronos) – “Il candidato sindaco Bernardo ha detto ieri che non si definisce, e quindi non è, antifascista. Non ho nulla di personale contro Bernardo, ma queste parole sono inaccettabili. Prima la storia della pistola, poi Durigon, poi Santelli, infine questa strizzatina d’occhi al fascismo. È ora di dire basta: c’è una linea che non può essere oltrepassata, su queste cose non è consentito scherzare”. Lo dice in una nota il direttore d’orchestra Alberto Veronesi, impegnato politicamente, a proposito delle ultime affermazioni del candidato del centrodestra, annunciando un’iniziativa musicale per tutti i milanesi.