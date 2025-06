“Milarepa”, Murray Abraham: oggi soldi per armi ma no per cibo e arte

L’attore nel film italiano di Louis Nero, nei cinema dal 19 giugno

Roma, 7 giu. (askanews) – Murray Abraham, l’attore premio Oscar per il ruolo di Salieri in “Amadeus”, recentemente nominato ai Golden Globe per “The White Lotus”, è uno degli interpreti del film italiano “Milarepa”, diretto da Louis Nero, nei cinema dal 19 giugno. Il regista torinese ha lavorato con un cast internazionale, composto fra gli altri da Isabell Allen, Harvey Keitel, Angela Molina, per raccontare una storia ambientata in un mondo post-apocalittico. Protagonista è Mila, una dodicenne, devastata dall’uccisione di suo padre e spinta dalla madre a imparare le arti magiche per mettere in atto una vendetta. Dopo averla portata a termine, però, inizierà un lungo, complesso e faticoso viaggio per redimersi dalle malvagità che ha commesso. “La protagonista di questo film è una giovane donna, con uno spirito indipendente, giovane. Io sono anziano, ho 85 anni, e solo ora penso di aver iniziato la mia redenzione, mi ci è voluto moltissimo tempo. Lei riesce a farlo da giovane, spero sia un esempio per i giovani, far capire che c’è sempre possibilità di redenzione, speranza, umanità”. Il film è ambientato in un mondo distrutto da ignoranza, guerre, in cui regna l’avidità e lo spirito di vendetta. Qualcosa che, secondo Mr. Abraham, ci ricorda molto il mondo di oggi. “Un’altra cosa che mi è piaciuta di questo film è che mostra un perfetto parallelismo con il nostro mondo, che oggi può essere distrutto dalle armi nucleari. Ma la differenza è un’altra: può essere veramente la fine dell’umanità? Ne continuiamo a parlare ma sembra che nessuno voglia fare niente per evitarla. Purtroppo si continuano a spendere soldi per gli armamenti, invece che in cibo e in arte”.