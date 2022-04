Milena Lerario nominata amministratore delegato di Airbus Italia

Milena Lerario è stata nominata amministratore delegato di Airbus Italia Spa, succedendo a Franco Fossati, che perseguirà altre sfide all’interno dell’azienda. Come riferisce un comunicato stampa, nel suo nuovo ruolo Lerario avrà il compito di guidare tutti gli aspetti legati alla strategia, alla performance e alla pianificazione aziendale a lungo termine di Airbus Italia. Supervisionerà gli sforzi di trasformazione del business dell’azienda e avrà la responsabilità esecutiva di sviluppare le attività di Airbus Italia in un momento in cui il Gruppo continua a essere focalizzato su sicurezza e qualità, migliorando le proprie prestazioni e trasformando l’azienda per il futuro.

Milena Lerario assume questo incarico dopo 10 anni di carriera diversificata e di successo in Airbus, dove ha ricoperto ruoli operativi e manageriali di alto livello in diversi settori. Il suo percorso professionale in Airbus inizia nel 2008 come ingegnere strutturista per il piano di coda verticale dell´A380 per poi proseguire tra Germania, Spagna e Regno Unito lavorando ai test delle ali dell’A350, l’aeromobile di punta di Airbus. Nel 2014 Milena si trasferisce a Tolosa, dove ricopre la posizione di Senior Corporate Audit, prima di assumere il ruolo di Head of Transversal Resource and Development & Airbus Helicopters gestendo Contingency Workforce e Master Service Providers del Gruppo. Nel 2018 si trasferisce in Spagna con il ruolo di Head of Spacecraft Plants Production, ed è responsabile della trasformazione dei processi industriali e della riorganizzazione delle modalità di lavoro dell’impianto, implementando gli standard di Airbus.

Milena Lerario è laureata in Ingeneria Aerospaziale presso l’Universià’ di Pisa e ha successivamente conseguito un Master in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.